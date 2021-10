C'è un cigno in mezzo all'autostrada: code per un chilometro, arriva la polizia

Chi viaggiava in A4 ha dovuto prestare particolare (nel senso letterale del termine) attenzione nella giornata di ieri – domenica 24 ottobre – all’altezza di Ponte Oglio, dove verso le 16.30 è apparso un cigno, visibilmente disorientato.

A segnalarlo alla Polizia stradale di Seriate sono stati alcuni automobilisti, che lo hanno messo in sicurezza e portato sulla corsia di emergenza. Nel frattempo, gli agenti hanno raggiunto il luogo del ritrovamento e hanno preso in consegna il cigno, conducendolo in una piazzola di sosta. Fortunatamente l’animale non ha avuto incontri troppo ravvicinati con i veicoli in transito, ma la sua presenza ha attirato la curiosità di molti automobilisti tanto da generare lunghe code per circa un chilometro.

I poliziotti hanno poi contattato il servizio veterinario. Resta ancora da capire come il cigno abbia fatto a raggiungere il ponte, probabilmente potrebbe essere salito dalla scarpata che collega il fiume con il viadotto.