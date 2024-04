Presenza di Norovirus e casi di gastroenterite: scatta il divieto di usare l'acqua dei rubinetti

La questione tiene banco ormai da una decina di giorni, dopo gli episodi di gastroenterite acuta registrati tra i residenti e, soprattutto, tra i turisti della zona del Passo del Tonale. Malesseri che hanno portato il sindaco di Ponte di Legno Ivan Faustinelli a confrontarsi con l’Azienda di Tutela della Salute e a procedere - in via precauzionale - alle analisi di alcuni campioni prelevati dall’acquedotto.

Casi di gastroenterite

Esami che sono stati disposti nonostante, come si legge nel comunicato diffuso del primo cittadino di Ponte di Legno, "sia stato fin da subito ipotizzato che si trattasse di una forma virale a trasmissione aerea, in quanto diversi casi di gastroenterite simili sono stati rilevati anche nella parte trentina del Passo del Tonale e a Ponte di legno, servite, come è noto, da reti acquedottistiche diverse".

Non solo: "Tante persone con sintomi risiedevano i alberghi che utilizzano acqua in bottiglia”, scrive ancora Faustinelli che, a scopo cautelativo, ha comunque chiesto agli albergatori di distribuire acqua in bottiglia.

Le analisi di Ats e l'ordinanza

Come detto, sono comunque scattate le analisi: i primi risultati sui fattori microbiologici e sulla salmonella non hanno fatto emergere criticità, ma il 10 aprile è arrivato l’esito di altri test che hanno rilevato tracce di Norovirus nei campioni prelevati dall’acquedotto. Ats della Montagna ha quindi ritenuto che le acque erogate dalla rete idrica del Tonale devono ritenersi non idonee per gli usi potabili: è così scattata l’ordinanza del sindaco per vietare alla popolazione di usarle per scopi alimentari. Divieto che resta in vigore, in attesa delle contro analisi.

"Ciò non significa necessariamente che i casi di gastroenterite rilevati al Tonale siano dovuti all’utilizzo dell’acqua - precisa ancora il sindaco -, in quanto è assodato che la maggior parte delle persone che hanno accusato i sintomi non hanno mai avuto alcun contatto con la rete dell’acquedotto nel quale il Norovirus è stato rilevato".