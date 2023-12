Pecore intrappolate nella neve per giorni: le salvano i vigili del fuoco e i carabinieri

Stremate dagli oltre 3 giorni trascorsi all’addiaccio, intrappolate in un canale di neve a oltre 2.200 metri di quota: a portare in salvo le tre pecore ci hanno pensato i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.

L’allarme era stato lanciato venerdì da uno scialpinista che aveva avvistato i tre ovini in difficoltà nella zona del bivacco Linge a Ponte di Legno. Ma le avverse condizioni meteo avevano fatto slittare le operazioni di recupero.

Nella giornata di ieri, 18 dicembre, i Forestali sono tornati sul posto per verificare e hanno trovato le pecore nello stesso luogo, allo stremo delle forze. Sono quindi stati nuovamente allertati i vigili del fuoco che, con l’ausilio dell’elicottero dall’Eli nucleo di Varese e del personale del Saf (il nucleo speleo, alpino, fluviale), hanno avviato le operazioni di recupero.

Dopo che i carabinieri avevano costruito un recinto con la neve, per evitare che le pecore si spostassero, è intervenuto il personale Saf: gli ovini sono stato prima sistemati in reti per il trasporto e poi recuperati con l’elicottero, con l’ausilio di un cavo "baricentrico". Infine sono state trasportate a valle dove ad attenderle, oltre alla squadra dei pompieri di Ponte di Legno, c’era un veterinario che ha provveduto a verificarne le condizioni mediche.