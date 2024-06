Infortunio sul lavoro nella prima mattinata di oggi (martedì 4 giugno) in un cantiere edile di via Villini a Ponte di Legno: ferito un operaio di 29 anni, di nazionalità straniera. È accaduto poco prima delle 9: stando alle prime informazioni trapelate, il giovane lavoratore sarebbe stato schiacciato da un pannello di ferro che - per cause da accertare - si è sganciato da una gru, procurandosi seri traumi all'addome.

È stato subito soccorso dai colleghi e poi dal personale sanitario intervenuto: sul posto due automediche e l'eliambulanza. Per fortuna, il 29enne sarebbe sempre rimasto cosciente: dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Sondalo. Il ricovero nel nosocomio valtellinese è avvenuto in codice giallo: per fortuna, il giovane lavoratore non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai tecnici di Ats, competenti in materia di infortuni sul lavoro, sono intervenuti anche i carabinieri di Vezza d'Oglio per i rilievi e gli accertamenti del caso.