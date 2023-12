Perseguita la ex, poi la minaccia sul posto di lavoro: arrestato

Non avrebbe dovuto nemmeno avvicinarsi alla sua ex, invece venerdì 29 dicembre ha seguito la donna sul posto di lavoro, riempiendola di minacce e insulti. E lei, comprensibilmente terrorizzata, ha chiesto aiuto, facendo immediatamente scattare la chiamata al numero unico per le emergenze.

La vicenda è avvenuta nella giornata di venerdì 29 dicembre a Ponte di Legno: quando i carabinieri hanno raggiunto il condominio dove la donna stava lavorando come addetta alle pulizie, dell’ex non c’era già più traccia. I militari, raccolta la testimonianza della vittima, hanno rintracciato in poco tempo lo stalker e lo hanno arrestato per aver violato il divieto di avvicinarsi alla ex, provvedimento che era stato emesso precedentemente dall’autorità giudiziaria.

La misura è stata poi convalidata dal gip: per il 40enne sono scattati gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza del processo.