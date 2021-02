Coppia in balia dei ladri: spray irritante in faccia e casa svaligiata

Sono stati gli stessi familiari delle vittime a raccontare l'accaduto su Facebook: a Poncarale una coppia di anziani è stata aggredita e rapinata in casa, stordita con dello spray irritante giusto il tempo che basta per permettere ai ladri di svaligiare l'abitazione. E' successo solo pochi giorni fa in Via Don Luigi Maccabiani.

I malviventi hanno suonato la porta, e inventandosi qualche scusa sono riusciti a farsi aprire e ad entrare in casa. Una volta varcata la soglia, hanno estratto dello spray irritante, prontamente spruzzato sui volti degli anziani coniugi. Da quel momento marito e moglie, inermi, non hanno potuto più reagire.

Questione di pochi minuti: i rapinatori – erano in due – si sono scatenati nelle varie stanze della casa e hanno portato via tutto quello che potevano. Il bottino non è ancora stato quantificato, ma di sicuro sono spariti soldi, gioielli e altri oggetti di valore. I banditi sono poi scappati a piedi: indagano i carabinieri.