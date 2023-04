Folle divertimento in paese: pioggia di (grossi) sassi contro una casa

Quella di martedì 4 aprile sembrava una serata come tante per una coppia che abita in via Girelli a Poncarale. Marito e moglie stavano guardando la televisione in salotto, quando - verso le 22.30 - un forte boato li ha fatti sobbalzare dal divano. "Abbiamo sentito un botto tremendo - racconta la donna - e ci siamo spaventati entrambi moltissimo. Inizialmente pensavamo che si trattasse di un incidente: la nostra abitazione si trova sulla principale via d’accesso al paese ed è già capitato diverse volte che i detriti dei mezzi coinvolti colpissero i muri”.

Ma una volta usciti, di corsa, in giardino si sono trovati di fronte uno scenario del tutto diverso: la facciata del portico era stata danneggiata e a terra c’erano alcune pietre: "Abbiamo visto il buco nel cappotto che riveste il muro e poi ben 5 sassi davanti all’abitazione - prosegue la donna - è stato allora che abbiamo realizzato che qualcuno aveva preso di mira la nostra casa, lanciando le pietre dalla strada".

Per fortuna la pioggia di sassi non ha colpito la finestra dell’abitazione, situata proprio pochi centimetri sopra al buco provocato dal lancio delle pietre. È andata bene, ma la sassaiola poteva avere conseguenze ben più gravi: "Il nostro cane, che di solito resta in giardino, era in casa e i danni non sono ingenti. Ma la paura è stata tanta e ho faticato a prendere sonno", prosegue la padrona di casa.

L’episodio è stato segnalato sulla pagina Facebook del paese, per allertare i residenti, e verrà pure denunciato ai carabinieri: "Sono certa che si tratta del passatempo di qualche ragazzino annoiato. La mia abitazione non è stata l’unica presa di mira: a un mio vicino è stato spaccato il pavimento del portico. Ma si tratta di sassi piuttosto grandi, che mettono a rischio l’incolumità delle famiglie: per questo abbiamo deciso di sporgere denuncia".