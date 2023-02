Il dramma di Giuseppe, ucciso dalla malattia: era il papà di 2 giovani figli

Un gran lavoratore, un padre presente e amorevole, un uomo generoso sempre pronto ad aiutare. È il ritratto di Giuseppe Bonzi fatto da amici e conoscenti: si è spento prematuramente nei giorni scorsi, aveva solamente 54 anni. Viveva da sempre a Poncarale.



Bonzi è stato stroncato da un brutto male: un tumore che gli era stato diagnosticato da qualche tempo e contro il quale ha combattuto, senza mai perdere il sorriso e la speranza, ma che - purtroppo - non è riuscito a sconfiggere.



Il 54enne lavorava come operaio manutentore in una ditta dell’hinterland. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta l'intera comunità, che si è stretta attorno alla moglie Danila e ai due giovani figli Francesca e Lorenzo.



Decine di persone hanno partecipato all'ultimo saluto che è stato celebrato, mercoledì 15 febbraio, nella chiesa parrocchiale del paese. Al termine della messa, il corteo funebre è proseguito per il cimitero di Via Roma, dove Giuseppe è stato salutato per l'ultima volta da parenti e amici, prima della sepoltura nell'eterno riposo.