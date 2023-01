Schiacciato dal nastro trasportatore: gravissimo giovane operaio

E' ricoverato in Rianimazione al Civile il giovane operaio, di appena 28 anni, rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro mercoledì pomeriggio a Chiaviche di Poncarale. Era al lavoro nello stabilimento della Gambazzi srl di Via San Martino, azienda fondata nel 1967 e specializzata nella fornitura di sistemi di movimentazione per l'industria: il 28enne, che abita a Flero - N.B. le sue iniziali - sarebbe rimasto schiacciato da un nastro trasportatore, che lo avrebbe intrappolato e incastrato, procurandogli ferite importanti.

Ricoverato in Rianimazione

Sono stati i colleghi, intorno alle 15, a dare l'allarme al 112: il 28enne è stato soccorso dai sanitari dell'automedica, rianimato sul posto e poi trasferito in codice rosso al Civile a bordo di un'ambulanza del Cosp di Flero. In serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo: è ricoverato nel reparto di Seconda rianimazione con riserva di prognosi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Verolanuova, la Polizia Locale di Flero e Poncarale. Trattandosi di infortunio sul lavoro, i rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats, il servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli accertamenti sono proseguiti fino a sera: si cerca di capire se si sia trattato di un errore umano o di un malfunzionamento del macchinario. In ogni caso, qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto.