Colpo milionario nel magazzino delle griffe: si indaga

Almeno quindici malviventi in azione, e una ventina di mezzi utilizzati per il colpo. Il bottino: alcuni milioni di euro. A distanza di un paio di giorni dal sensazionale furto messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì presso il magazzino di «Speed 54», dove sono stipati capi d'abbigliamento griffati, prosegue a 360 gradi l'indagine per risalire ai responsabili. Il centro logistico è il magazzino centralizzato dell’intero gruppo di abbigliamento «G&B».

La permanenza dei ladri all'interno del magazzino è durata in tutto circa 12 minuti. Prima di entrare (con un "ariete" è stata sfondata la recinzione) i malviventi hanno posizionato lungo le vie di accesso al magazzino una decina tra auto e furgoni rubati. Dopo aver fermato i mezzi in mezzo alle strade, hanno tagliato gli pneumatici, ed hanno sparso nei paraggi chiodi a quattro punte per bloccare eventuali inseguitori.

Dopo la razzia, i mezzi utilizzati per caricare i capi di vestiario, le borse griffate e le calzature, si sono dileguati nella Bassa. La metodologia utilizzata ricorda colpi messi a segno negli ultimi anni in province del Nord Italia.