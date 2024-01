I ladri forzano la porta di casa: messi in fuga dalle urla del proprietario

Diversi furti tentati ma nessuno riuscito, come riferito a Bresciatoday dalle forze dell’ordine. Nel mirino dei malviventi, nel tardo pomeriggio di lunedì 8 gennaio, è finita un’intera zona di Poncarale: stando alle numerosissime segnalazioni piovute sulle pagine social del paese, i ladri hanno colpito in Via delle Foibe e in via Dosso, come in via Fiume e in via Castagnari.



Proprio in quest’ultima strada, verso le 19, avrebbero provato ad intrufolarsi in casa di una persona anziana. Incuranti della presenza del proprietario, avrebbero scavalcato recinzioni e cancelli per poi provare a scassinare le serrature della porta. Poi le grida che hanno messo in fuga i malviventi: in pochi attimi si sono dileguati nelle campagne circostanti.

Un copione che si è ripetuto identico in un’altra casa, sempre nella stessa via. Prima i ladri erano stati avvistati e segnalati in via delle Foibe, poi anche in via Fiume e in via Dosso. Allarmi e denunce virtuali che si sono susseguite sui social, ma ai carabinieri sono stati segnalati solo due tentati furti. Il consiglio è sempre lo stesso: in caso di reale pericolo, si raccomanda di contattare immediatamente il 112.