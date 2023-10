Dopo le piogge, il crollo: franano roccia, terra e detriti

Lo smottamento dopo le piogge intense e incessanti dei giorni scorsi: parecchi quintali di roccia sono franati sull'antica strada del Ponale, percorribile solo in bici e a piedi. La buona notizia è che nessuno è rimasto coinvolto nel crollo e non si registrano, quindi, feriti.



La frana nella giornata di domenica 22 ottobre nei pressi del bar Belvedere, a Ledro: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Alto Garda, i vigili del fuoco di Molina di Ledro e un geologo della Provincia di Trento per le verifiche del caso.



Dopo gli accertamenti, è stata disposta la chiusura del tratto che va dal sopracitato bar al tunnel dell’Agnese. Di lì non si potrà quindi passare, almeno fino al completamento delle operazioni di sgombero dei grossi massi piombati sulla sede stradale. Lavori che saranno avviati nelle prossime ore. Nel frattempo: "Un sentiero alternativo consente comunque di percorrere quel tratto", fa sapere la polizia locale.