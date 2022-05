Fuga sull'auto rubata, incidente e sparatoria coi carabinieri: è Far West

Il folle inseguimento, l'incidente con i carabinieri, gli spari da una parte e dall'altra, un bandito ferito, il paese blindato, tre malviventi in fuga. E' la cronaca di una mattinata assai movimentata nel Mantovano, tra Viadana e Pomponesco: a Viadana tutto ha avuto inizio, con un furto tentato e la fuga a bordo di un'Audi A1 che è risultata rubata; a Pomponesco si è concluso, almeno per ora, con un arresto. Ma i militari sono già sulle tracce dei ladri mancanti.

L'inseguimento

La cronaca dell'accaduto. Sono circa le 10 quando una gazzella in perlustrazione, a seguito di una verifica sulla targa, intercetta un'Audi che risulta rubata nella zona di Via del Veneziano, a Viadana. I malviventi si danno alla fuga, a tutto gas, tampinati dai carabinieri a sirene spiegate. Dopo una prima (lieve) collisione, l'appuntamento è soltanto rimandato: qualche chilometro più in là, a Pomponesco, una seconda gazzella aspetta i banditi lungo Via Roma.

L'incidente e gli spari

L'Audi arriva a gran velocità, l'impatto è inevitabile. Dopo lo schianto, i ladri scendono dal mezzo rubato e sparano qualche colpo di pistola: ci sarebbe stata anche la risposta dei carabinieri. Nella parapiglia un bandito rimane ferito, non è chiaro se per l'incidente o se perché sfiorato da una pallottola. Viene soccorso e trasferito in ospedale in elicottero, ricoverato in codice giallo: non è in pericolo di vita, è piantonato dai militari e verrà presto interrogato.

Banditi in fuga

Nessuna notizia, per ora, dei suoi tre complici in fuga. Si sono allontanati a piedi da Pomponesco – nel frattempo il paese era stato blindato: strade chiuse e zone di sicurezza – e hanno fatto perdere le loro tracce. Gli accertamenti proseguono, anche con il supporto della Scientifica. I ladri sarebbero fuggiti nei campi: il cerchio potrebbe chiudersi in pochi giorni. Soprattutto se il loro “amico” dovesse parlare.