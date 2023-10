A Pompiano grande dolore per la perdita di Valeria Loda, 66 anni, moglie del sindaco Giancarlo Comincini; tutta la comunità si è unita al lutto del primo cittadino e delle figlie Cristiana e Francesca. Profonda commozione anche a Orzivecchi, dove Valeria Loda è cresciuta e dove vivono i fratelli Alberto e Flavia.

La donna era un volto familiare nel paese, partecipava al coro nelle funzioni religiose e si dedicava attivamente al volontariato. "Hai lottato tenacemente contro la malattia, con immensa forza, fede e dignità, senza mai perdere il tuo splendido sorriso, che vivrà per sempre in chi ti ha amata – scrivono i familiari nel necrologio –. Ora sei volata in cielo ad abbracciare il nostro piccolo Alessandro. Riposa in pace".

I funerali avranno luogo lunedì 23 ottobre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Pompiano. Seguirà il corteo verso il cimitero comunale.