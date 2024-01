Si cosparge di benzina e si dà fuoco: è gravissimo in ospedale

È andato in un campo, si è cosparso di benzina e poi si è dato fuoco. Ora l'uomo, un 62enne, è ricoverato al Civile di Brescia in gravissime condizioni. Il drammatico episodio nella mattinata di oggi (mercoledì 24 gennaio) a Pompiano, nella campagna che costeggia via Colombo. Le ragioni dell'estremo gesto sono ancora al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, sopraggiunti sul posto dopo la chiamata al numero unico per le emergenze.

Mancavano pochi minuti alle 10, quando un passante ha notato nei campi un uomo avvolto dalle fiamme e ha lanciato l'allarme. Immediato l'intervento dei mezzi del 118: i sanitari della Croce Verde di Orzinuovi hanno prestato le prime cure, poi, viste le gravi ustioni riportate, il 62enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Civile a bordo dell'elisoccorso.