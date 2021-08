Matrimonio al ristorante, nessuno controlla il Green Pass: arrivano i carabinieri

Festa per gli sposi, ma zero controlli anti-covid

Multa salata per il titolare di un ristorante, nel quale era stato organizzato il banchetto di un matrimonio, senza che nessuno controllasse il Green Pass agli invitati. Anzi, il ristoratore non si era nemmeno procurato gli strumenti per poter verificare la certificazione della doppia vaccinazione. Insomma, non si può dire sia stata una dimenticanza.

Il fatto è successo nel fine settimana a Pompiano. Il banchetto "fuori legge" è stato scoperto grazie a un controllo a sorpresa dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova. I militari son intervenuti con la massima cautela e senza interrompere la festa, non rovinando così la lieta giornata riservata agli sposi.



Naturalmente, ciò non ha impedito che il ristoratore venisse sanzionato con la 'canonica' multa di 400 euro; non è però escluso che la Prefettura prenda ulteriori provvedimenti sul piano amministrativo.