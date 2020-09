Vomito, diarrea e forte nausea: maxi intossicazione in un gruppo di 47 ragazzini

Sospetta intossicazione alimentare per un gruppo di giovani scout, 47 in tutto tra gli 8 ed i 13 anni , in vacanza sull'altopiano di Brentonico, sul versante trentino del Monte Baldo.

L'allarme è scattato nella serata di martedì 1 settembre, quando due dei ragazzi hanno accusato sintomi quali nausea, vomito e diarrea. Il mattino dopo è stato chiaro che si trattava di un malessere collettivo: altri 10 ragazzi si sono sentiti male, ed i responsabili della comitiva hanno chiamato le autorità sanitarie.

L'Azienda sanitaria provinciale ha subito raggiunto la casa-vacanze che ospita il gruppo, visitando tutti i minorenni presenti. Nessuno dei giovani è in gravi condizioni. Due avevano sintomi più forti e sono stati portati a casa dai genitori, mentre gli altri sono rimasti nella colonia estiva, dove sono stati raccolti dei campioni ambientali per cercare di determinare le cause del malessere.



Fonte: Trentotoday.it