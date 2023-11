Ancora bocconi avvelenati: morti tre gatti tra atroci sofferenze

Bocconi imbevuti del liquido del radiatore o con dosi molto elevate di Tachipirina. Sono questi i veleni utilizzati da ignoti senza cuore per uccidere gatti. Avviene - ancora una volta - in Franciacorta, ne dà notizia PrimaBrescia.

Dopo le sparizioni sospette degli ultimi mesi, nei giorni scorsi nuovi episodi si sono verificati a Erbusco, tra via Milano, via Campanili, via Vittorio Emanuele e via Brescia, in quartieri residenziali. I felini sono stati attratti grazie a polpettine imbevute dal liquido del radiatore o dalla Tachipirina.

Tre i gatti deceduti, mentre un quarto sta lottando tra la vita e la morte. In tutti i casi, i felini avrebbero sofferto molto per i veleni ingeriti. L’Amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione, e di segnalare tempestivamente alla Locale, o agli organi competenti, l’eventuale rinvenimento di bocconi avvelenati. Le forze dell’ordine stanno indagando.