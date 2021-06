Ragazzo di 20 anni scompare nel nulla: trovato morto in auto

Si è conclusa con un tragico epilogo la scomparsa di un ragazzo di 20 anni, che abitava a Polpenazze, di cui non si avevano notizie ormai da domenica sera. Si era allontanato intorno alle 18, in auto, lasciando a casa cellulare, soldi e documenti. I familiari in poco tempo avevano lanciato un appello per ritrovarlo, denunciando la scomparsa anche ai carabinieri.

Poco più di 24 ore dopo, la triste scoperta: lunedì poco prima delle 20 la sua vettura è stata individuata in una strada di campagna quasi al confine con Manerba. Sul posto ambulanza e automedica, ma non c'è stato niente da fare: il ragazzo era già morto. Non ci sarebbero dubbi sulla natura volontaria del gesto estremo.