Si ribalta con l’escavatore: operaio soccorso dall'eliambulanza

Brutto infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi (mercoledì 6 marzo) all’interno dello stabilimento della Rmb di Polpenazze del Garda. Vittima un 50enne, dipendente della ditta specializzata nel recupero e nello smaltimento di rifiuti speciali. L’operaio stava lavorando con un escavatore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10: sul posto sono state inviate un'ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure, il 50enne - di casa a Calcinato - è stato trasportato all’ospedale di Gavardo e infine trasferito a bordo dell’elicottero del 118 al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero nel nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo.

L’esatta dinamica dell’infortunio è al vaglio dei tecnici dello Psal - prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - di Ats e dei carabinieri di Salò, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.