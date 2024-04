Infortunio in azienda: camionista cade da una scala e si rompe una gamba

Attimi di apprensione si sono vissuti nel pomeriggio di giovedì 4 aprile nello stabilimento della Rmb - azienda di Polpenazze specializzata nel recupero di metalli e rifiuti speciali - per un camionista vittima di un infortunio sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo di 50 anni è caduto da una scala, per cause da chiarire, mentre era impegnato nelle operazioni di scarico del mezzo pesante.

Un ‘volo’ di circa due metri: per lui si è inizialmente temuto il peggio, anche se non ha mai perso i sensi: la centrale operativa del 112 ha infatti inviato in via Monte Canale un’ambulanza e un’automedica a sirene spiegate. Le condizioni del 50enne non sono apparse gravi ai soccorritori: avrebbe riportato la frattura di una gamba ed è stato ricoverato, in codice giallo, alla clinica Poliambulanza di Brescia.

Sul posto, come da prassi, sono intervenuti i carabinieri di Salò e i tecnici dell’Ats del Garda per ricostruire la dinamica dell’infortunio ed effettuare gli accertamenti di rito.