Abbandona i rifiuti per strada ma dimentica i documenti: beccato dalla Polizia

Furbetto dei rifiuti (e recidivo) beccato a Polpenazze dalla Polizia Locale: residente in un paese vicino, in più occasioni aveva abbandonato indebitamente rifiiuti in Via Valle, all'esterno dell'abitazione di un ignaro cittadino, che spesso (e malvolentieri) fuori casa si trovava delle maleodoranti sorprese.

Il turista del rifiuto è stato intercettato sia dalle fototrappole posizionate in zona che da indizi inequivocabili: nome e cognome e indirizzo trovati tra i sacchetti, nero su bianco su una carta di credito scaduta (e per questo gettata). Di fronte all'evidenza il “furbo” non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità.

Per chi sgarra multe fino a 500 euro

E' stato sanzionato con una multa da qualche centinaia di euro: il regolamento comunale prevede, per abbandono di rifiuti, una sanzione minima di 50 e una massima di 500 euro. Non è la prima volta che a Polpenazze chi abbandona i rifiuti viene beccato, letteralmente, con le mani nel sacco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ringrazio la Polizia locale – spiega l'assessore all'ecologia Luca Benedetti – con cui collaboriamo sempre. E colgo l'occasione per ribadire che continueremo con i controlli, in tutto il territorio comunale, e continueremo con la tolleranza zero per chi abbandona i rifiuti”.