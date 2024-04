Cade mentre scarica il tir e batte la schiena: ferito operaio

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi (martedì 23 aprile) a Polpenazze. Coinvolto un camionista di 52 anni: è caduto dal cassone del tir, mentre si stava occupando delle operazioni di scarico della merce, battendo la schiena sull’asfalto.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, che è scattata poco prima di mezzogiorno da un impianto lavorativo di via Calvagese. Il 52enne è stato soccorso dai volontari del Cosp di Beidizzole e dall’equipe di un’automedica e poi trasportato - a bordo di un’autolettiga - all’ospedale di Gavardo. Per lui contusioni e traumi, ma non ha mai perso i sensi e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il ricovero nel nosocomio valsabbino è avvenuto in codice giallo: se la caverà.

Come da prassi, l’esatta dinamica dell’infortunio è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dell’Asst del Garda, che stanno svolgendo le verifiche e gli accertamenti del caso.