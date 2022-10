Incendio in azienda, pompieri al lavoro per ore: danni per decine di migliaia di euro

Incendio alle stalle dell'azienda agricola Fratelli Bariselli di Polpenazze del Garda: tutti salvi gli animali all'interno, ma ingenti i danni - quantificabili in decine di migliaia di euro, bilancio provvisorio: danneggiata la struttura ma distrutti anche dei mezzi agricoli - e non facili le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, che si sono protratte fino a tarda sera.

E' successo domenica all'imbocco di Via del Colombaro, traversa di Via Borrine, la Strada provinciale 26 che va e viene da Manerba. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 14: l'incendio si esteso rapidamente a causa del fieno e del foraggio presente nel capannone. Tutti evacuati (e salvi) i bovini.

Al lavoro fino a tarda sera

Preoccupazione per l'intervento, segnalato da Areu, a supporto di due persone ma solo lievemente intossicate dai fumi. Sul posto si sono alternate cinque squadre dei Vigili del Fuoco, con autobotti e mezzi speciali: hanno lavorato per tutto il giorno, come detto fino a tarda sera. Il viavai e le sirene hanno tenuto in apprensione tutto il paese. Avvistate anche ambulanze dei Volontari del Garda, del Cosp di Bedizzole e dell'Anc Valle del Chiese di Roè Volciano.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Salò, al lavoro - insieme ai Vigili del Fuoco - per ricostruire origini e dinamica del rogo, che sarebbe accidentale. Per motivi di sicurezza pubblica, mentre le fiamme divampavano è stata interrotta la fornitura del gas in diverse abitazioni e attività del paese. Non pochi i disagi segnalati.



I Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere le fiamme