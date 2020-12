Resta schiacciato sotto un pesante carico, grave camionista

Grave infortunio sul lavoro, venerdì mattina, alla Garda Plast di Polpenazze. Stando alle prime informazioni trapelate, un camionista di 63 anni, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasto schiacciato dal pesante materiale che stava scaricando dal camion. Il lavoratore avrebbe rimediato gravi traumi: dopo le prime cure prestate sul posto, è infatti stato trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice rosso.

Anche un dipendente dell'azienda, che si occupa della produzione di preforme e bottiglie in plastica, è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale, a Gavardo, per le cure del caso. Si tratta di un operaio 56enne.

Tutto è accaduto verso le 9: scattato l'allarme, sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza del Cosp di Bedizzole e una dei volontari della Valle del Chiese, mentre dal Civile si è alzato in volo l'elisoccorso. Oltre ai sanitari sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli ispettori del lavoro dell'Ats e i carabinieri di Manerba, ai quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio ed accertare eventuali inosservanze delle norme di sicurezza sul lavoro.