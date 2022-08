Malore mentre pedala, ciclista trovato morto in mezzo alla strada

Trovato esanime in strada da un automobilista di passaggio, poi la vana corsa in ospedale e la constatazione del decesso da parte dei medici: è successo ieri a Polpenazze, la vittima è un ciclista bergamasco in vacanza sulle strade della Valtenesi.

Dopo l'allarme lanciato dall'automobilista, per i soccorsi si sono precipitate sul posto un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Gardone Riviera. Gli uomini del 118 hanno effettuato il trasporto d'urgenza al nosocomio di Gavardo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sembrano esserci pochi dubbi su quanto avvenuto. Il ciclista sarebbe morto per cause naturali, un improvviso malore, e i militari escludono il coinvolgimento di persone terze. La salma è già stata restituita alla famiglia.