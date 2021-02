"Fategli ingoiare tutti i denti": insulti social alla Polizia Locale, 10 denunciati

Ad oggi sarebbero già una decina le persone denunciate per diffamazione e istigazione alla violenza: sono gli utenti di Facebook che si sono lasciati andare a insulti e minacce nei confronti degli agenti della Polizia Locale del Montorfano.

Come scrive Bresciaoggi, le parole si sarebbero scatenate in rapida sequenza in pochi minuti, sulla pagina “Sei di Cologne se” (che è stata chiusa: anche il gestore è stato denunciato in concorso). In particolare si segnalano commenti clamorosi, di questo tono: “Fategli ingoiare tutti i denti e vedi come fanno i bravi dopo”, appunto con riferimento agli agenti della Locale.

E' un altro precedente importante, per tutti quelli che si sentono leoni da tastiera: le parole sono importanti, sempre. Anche se pubblicate su un social network. “Non è concepibile che si vada a ledere la dignità altrui”, ha detto il comandante Luca Leone.