Intervento nel pomeriggio di venerdì tre maggio per le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Valle Trompia. Verso le 16.30, a Polaveno, i tecnici sono stati allertati per assistere un uomo di 83 anni caduto mentre passeggiava lungo via Tonetti, a pochi metri dalla sua abitazione. L’83enne, dopo un volo di ben 10 metri in un dirupo, è finito in un fiume.

L’anziano avrebbe battuto la testa, ma è riuscito, in qualche modo, a chiedere aiuto. La centrale operativa del 112 ha subito attivato i tecnici del Cnsas: sul posto sono poi sopraggiunti l’elisoccorso, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Una volta recuperato e stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Civile di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: l'83enne avrebbe riportato un lieve trauma cranico, ma se la caverà.