Suicidio in casa, viene trovato morto dai familiari: shock in paese

Un dramma immenso, che ha sconvolto un intero paese: un uomo di 50 anni è stato trovato morto suicida nella sua abitazione di Polaveno. La tragica scoperta martedì mattina, dopo l’allarme lanciato dai parenti.

All'arrivo dei soccorsi, per il 50enne non c’era purtroppo più nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere da alcune ore. I carabinieri di Gardone Val Trompia, intervenuti per gli accertamenti di rito, non nutrono alcun dubbio sulle cause del decesso: si è trattato di un gesto estremo, alla cui origine pare ci fosse un forte stato di depressione.