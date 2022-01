Divampa l'incendio, capannone distrutto dalle fiamme

Uno scheletro annerito. È ciò che resta di un capannone situato nella frazione San Giovanni di Polaveno dopo l'incendio divampato nella mattinata di lunedì.

La struttura, così come gli attrezzi da lavoro che si trovavano al suo interno, sono stati completamente divorati dalle fiamme - alte metri - che si sono propagate in fretta, complice il vento, e hanno interessato anche parte della zona verde circostante.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Brescia, Gardone Valtrompia e Lumezzane è durato diverse ore. A complicare le operazioni di spegnimento delle fiamme la posizione impervia del capanno. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause del rogo, che non si esclude sia di natura dolosa.