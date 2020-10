Precipita dal montacarichi: imprenditore bresciano muore sul colpo

È precipitato nel vano del montacarichi, per cause ancora da chiarire: un volo diversi metri che non gli ha lasciato scampo. Questo il tragico destino di Giuseppe Olmi, titolare dell'omonima fabbrica d'armi di Polaveno.

Il drammatico infortunio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, poco prima delle 13.30, all'interno dell'ex sede dell'azienda di via industriale. L'imprenditore stava effettuando un sopralluogo nel capannone con la moglie e il figlio, quando è avvenuta la tragedia: sono stati loro ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenire un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.