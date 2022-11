Furti di gasolio dai bus in sosta: fermata la banda del trapano

Un foro praticato con un trapano a batteria e addio benzina dai serbatoi dei mezzi in sosta. Le segnalazioni - e le denunce - di furti di carburante si sono moltiplicate negli ultimi mesi in Valtrompia e i carabinieri hanno avviato un'accurata indagine.

L'epilogo (positivo) nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 novembre, quando i militari di Gardone Val Trompia hanno sorpreso la banda del trapano in azione al deposito degli autobus di Polaveno.

In manette sono finiti due pregiudicati: un 47enne ed un 57enne valtrumplini. I carabinieri li hanno sorpresi ad asportare del gasolio da un autobus della società di trasporto pubblico Arriva Italia Srl che era parcheggiato nel piazzale del deposito. Quando sono arrivati i militari, i due avevano già riempito 6 taniche da 25 litri ed altre cinque erano pronte ad essere riempite usando la stessa tecnica: dopo aver forato il serbatoio con un trapano a batteria, veniva inserito un tubo di gomma per travasare il carburante nelle taniche.

Sabato mattina i due arrestati sono stati condotti in tribunale per la direttissima: arresto convalidato, ma sono già liberi. Nei loro confronti il giudice ha disposto l'obbligo di rimanere in casa nelle ore notturne.