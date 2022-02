Due fratelli minorenni accoltellano la sorella: è stata operata

La dinamica e le motivazioni che hanno portato al ferimento sono del tutto da ricostruire, ma ciò che è successo nella notte a Polaveno ha dell'incredibile. Due fratelli minorenni, di 16 e 17 anni, hanno accoltellato la sorella, poco più grande di loro, di 22 anni.

Soccorsa, la ragazza è stata portata in ospedale, dove è stata operata nella notte. Stando a quanto riportato dall'Ansa, non sarebbe in pericolo di vita. Seguiranno aggiornamenti.