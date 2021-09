In auto marito e moglie, il figlioletto e oltre 50mila euro di cocaina

Due coniugi marocchini sono finiti nei guai, dopo essere stati fermati in auto dai carabinieri di Gardone Val Trompia e trovati in possesso di 300 grammi di cocaina grezza (valore di mercato di oltre 50 mila euro, una volta tagliata). In macchina era presente anche il figlioletto della coppia; la droga era nascosta sotto il sedile anteriore lato passeggero.

Visti i precedenti per droga del marito, i militari hanno subito proceduto alla perquisizione della loro casa a Polaveno, dopo sono stati trovati altri 25 grammi di 'coca'. Il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo, poi finito ai domiciliari. La moglie è stata rimessa in libertà.