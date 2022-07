Discarica abusiva sul fondo del lago vicino alla spiaggia: recuperati 53 pneumatici

Giunto a poche decine di metri dalla spiaggia della Baia del vento a bordo del suo sup, grazie anche alle acque trasparenti del lago ha notato cinque pneumatici adagiati sul fondale: grazie a questa segnalazione sono stati recuperate dal Garda ben 53 gomme abbandonate.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò ha inviato nella zona, nel territorio di San Felice del Benaco, due unità navali dalle quali è emerso che gli pneumatici disseminati sul fondale erano circa una cinquantina. Il Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera del Garda, tramite il Reparto Operativo della Direzione Marittima di Venezia, ha organizzato le operazioni di recupero.

L'attività di rimozione è stata condotta dai subacquei WWF della sezione Bergamo–Brescia, assistiti dai sub della Guardia Costiera. Il materiale recuperato è stato poi imbarcato sul battello “Pellicano” e sbarcato nel porto di Portese, da dove sono stati trasferiti in attesa dello smaltimento. Sono in corso, da parte dei militari della Guardia Costiera di Salò, le attività polizia giudiziaria per dare un nome agli artefici dello smaltimento indiscriminato.