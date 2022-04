Bar e ristoranti con plateatici "extra" anche per l'estate 2022, ma ora si paga

A causa dei lockdown del 2020 e del 2021 si decise di ampliare la superficie all'aperto di bar e ristoranti. Seppur senza lockdown, la Loggia ha deciso di accogliere la richiesta dei locali e consentire anche per il 2022 la presenza di plateatici "straordinari", ma non gratuitamente. Il Comune di Brescia ha anticipato che a breve verrà pubblicata la delibera di Giunta che consentirà di mantenere l'allestimento esterno - che può ampliare fino al fino al 50% lo spazio a disposizione - a centinaia (si ipotizza 5-600) di esercizi cittadini.

La decisione avrà carattere temporaneo, dal primo giugno al 31 dicembre, e interesserà i locali che hanno già sfruttato la possibilità nel 2020 e nel 2021 ma anche i nuovi locali che nel frattempo sono stati aperti. Visto che la prima autorizzazione è scaduta a fine marzo, gli esercenti per i mesi di aprile e maggio non potranno utilizzare le aree esterne precedentemente autorizzate, e dovranno poi presentare regolare richiesta di autorizzazione al Suap, valida da giugno. La nuova deroga non sarà gratuita, ma sarà soggetta a tariffa perché sono terminati i finanziamenti nati con lo stato d'emergenza per la pandemia.

Come detto, non tutta la città potrà usufruire di questa possibilità: viste le stringenti norme della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, rimarranno escluse piazza Loggia, piazza Paolo VI, piazzale Arnaldo e corso Zanardelli.