Esce dalla teca e fugge dalla camera del suo proprietario: caccia al pitone

Non è velenoso, non è per nulla pericoloso, detto ciò, trovarselo davanti mentre si passeggia non dev'essere l'esperienza più rassicurante del mondo, dunque la speranza è quella di ritrovarlo quanto prima. Stiamo parlando di un giovane esemplare di pitone di circa un metro di lunghezza, scappato dall'abitazione del suo proprietario a Corna di Darfo Boario Terme, in Valle Camonica.

Il serpente è di colore marrone scuro, simile al colore di una biscia d'acqua. Come detto è giovane, non è velenoso, e gli unici animali che potrebbe stritolare sono piccoli esemplari di topo, o piccoli roditori. Non dovrebbe essersi allontanato molto dall'abitazione di vicolo San Gregorio da dove è fuggito domenica scorsa, uscendo dalla teca dove era conservato.