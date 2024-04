Malore mentre lavora, cade e batte la testa: grave giovane operaio

Un operaio di 37 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: avrebbe accusato un malore mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un ex albergo e sarebbe caduto al suolo, battendo la testa.

È accaduto verso le 17.30 di lunedì 15 aprile in località Val Palot, sopra l’abitato di Pisogne. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, intervenuti sul posto per gli accertamenti di rito, il 37enne stava lavorando agli impianti elettrici della struttura quando si è sentito male.

Per i soccorsi sono intervenute un'automedica, un’ambulanza e l’elicottero del 118, che ha poi trasportato il lavoratore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il ricovero è avvenuto in codice rosso: le condizioni del 37enne sarebbero, quindi, critiche.