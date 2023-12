Si ubriaca, ha le allucinazioni e suona ai campanelli: "Aiuto, mi picchiano!"

Completamente fuori di sé, camminava lungo le strade del paese, urlando e suonando a raffica a tutti i campanelli delle abitazioni. Per i residenti della zona di San Girolamo a Pisogne, quella di martedì 12 dicembre non è stata una serata tranquilla: prima le grida, poi i citofoni che suonavano di continuo. Dall’altra parte dell’apparecchio un ragazzo, confuso e alquanto agitato, che chiedeva aiuto dicendo di essere stato picchiato.

Una richiesta d’aiuto che non è rimasta inascoltata: i residenti hanno fatto scattare l’allarme, chiamando il numero unico per le emergenze. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari di Camunia Soccorso e i carabinieri. Il ragazzo, un 23enne straniero, pare non avesse ferite evidenti, ma era palese che avesse assunto alcolici in gran quantità ed è stato portato in ospedale, a Lovere, per le cure del caso.

Della presunta aggressione di cui sarebbe stato vittima non avrebbe fornito dettagli ai militari: è stato invitato a sporgere denuncia, qualora lo ritenga opportuno.