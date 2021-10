Al bar con la droga, in casa una serra di marijuana: arrestato insospettabile

Coltivava la marijuana e gli hanno trovato in casa sette piante e alcuni grammi di fumo. Nel weekend appena trascorso, i carabinieri di Pisogne hanno arrestato un insospettabile 49enne, incensurato, per possesso di droga.



Davanti a un bar del paese, i militari lo hanno perquisito, trovandogli addosso pochi grammi di fumo. Una volta entrati nella sua abitazione, hanno sequestrato altri due etti di hashish, oltre a scoprire una serra artigianale nella quale erano custodite sette piante di marijuana. Il Giudice ha convalidato il suo arresto: il 49enne, dopo aver chiesto i termini a difesa, è tornato in libertà.