Stroncato da un malore davanti a casa: muore a 60 anni

Ucciso da un malore davanti al cancello di casa, a soli 60 anni. La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì nel centro di Pisogne, proprio a pochi passi dall'ufficio postale.

A dare l'allarme, poco dopo le 11, sono stati proprio i familiari del 60enne: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e l'elisoccorso, che è atterrato nel parcheggio delle scuole. Inutili, purtroppo, gli sforzi dei sanitari del 118: hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. La prima ipotesi è quella di un infarto.

Sul posto sono dovuti intervenire anche i Carabinieri, non solo per accertare le cause del decesso, ma anche per allontanare i curiosi dal luogo della tragedia durante le delicate operazioni di soccorso.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo di 60 anni si è sentito male mentre camminava lungo via Antica Valeriana. Era ormai quasi davanti alla porta di casa quando si è accasciato al suolo, perdendo i sensi.