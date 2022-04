Ragazzo precipita dal ponte: un volo terribile di oltre 8 metri

E' caduto nel vuoto per oltre 8 metri, precipitando in un torrente prosciugato: solo per una clamorosa circostanza non si è fatto veramente male, se non peggio. Il protagonista dello sfortunato incidente è un ragazzo di 25 anni: nel tardo pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 19, era in sella al suo trattore in località Pontasio a Pisogne quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto.

La cronaca dell'incidente

A quanto pare, mentre percorreva una stretta stradina, si sarebbe sporto per verificare di aver preso le giuste misure: e invece è finito in avanti ed è caduto nel vuoto. Decisivo anche stavolta l'intervento dei Vigili del Fuoco. I militi sono intervenuti con il gruppo Saf, acronimo di Speleo-alpino-fluviale, per recuperare il 25enne non prima di averlo messo in sicurezza su una barella speciale.

E' stato poi issato fin sopra il ponte, e infine caricato su un'ambulanza della Sma di Pisogne che ha provveduto al trasporto in ospedale: è stato ricoverato in codice giallo al Civile. Sul posto anche l'automedica e i carabinieri di Breno per i rilievi. Era stato allertato anche l'elisoccorso, ma non è potuto intervenire per la scarsa visibilità.