Guidava da anni, non ha mai preso la patente: 6.000 euro di multa

Beccato al volante senza patente: a 55 anni non l'aveva mai conseguita. "Ma lo faccio da più di 30 anni, e so guidare bene", avrebbe detto l'automobilista agli agenti del servizio di Polizia locale intercomunale di Pisogne e Costa Volpino. Strano che non fosse mai stato fermato prima, ma ora per lui è finita davvero: vettura sequestrata, denuncia penale, multa da 5mila euro per guida senza patente e altri 900 euro per guida senza assicurazione.

Fermato al posto di blocco

E' successo a Pisogne, ai confini con Artogne, durante un servizio di pattuglia. Il 55enne è stato fermato a un posto di blocco: è parso subito nervoso, e i successivi accertamenti hanno svelato il perché. Dopo aver inizialmente finto di aver dimenticato la patente a casa, forse sperando che la cosa finisse lì, di fronte all'evidenza non ha potuto altro che ammettere la sua colpa: da più di 30 anni alla guida senza mai aver conseguito la patente.

Arresto in caso di recidiva

La vettura risultava intestata a un'altra persona, e fino a poco tempo sarebbe stata sempre pagata anche l'assicurazione (ma al momento del controllo è risultata scaduta: da qui la multa salata). Non si escludono ulteriori approfondimenti: se il proprietario dell'auto sapeva del 55enne non patentato, e comunque gli ha affidato l'auto, potrebbe essere denunciato per incauto affidamento. In caso di recidiva per guida senza patente, per il 55enne potrebbero invece scattare le manette.