Palazzina da ristrutturare, tra i vecchi mobili spuntano due ordigni bellici

Mentre ripulivano da cianfrusaglie e vecchi arredi uno stabile del centro storico di Pisogne, hanno scovato due proiettili di artiglieria: il ritrovamento risale a martedì mattina, da parte di alcuni operai incaricati di sgomberare i locali di una palazzina, da tempo abbandonata della centralissima via San Marco.

Impegnati nelle operazioni di svuotamento e smistamento dei materiali da conferire all'isola ecologica, in vista di una ristrutturazione e riqualificazione dello stabile, i lavoratori si sono trovati tra le mani anche gli ordigni che giacevano tra mobili e oggetti abbandonati da decenni. I lavori sono stati immediatamente interrotti ed è scattata la chiamata ai carabinieri della locale stazione.

Come da prassi, l’area è stata transennata ed è stato richiesto l’intervento degli artificieri di Milano. La palazzina è stata messa in sicurezza e ulteriormente setacciata, in cerca di possibili altri ordigni: non sono stati trovati altri residuati bellici. I due proiettili, della lunghezza di circa 30-40 cm, sono stati rimossi con tutte le cautele del caso e poi fatti brillare in un luogo sicuro.