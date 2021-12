La fine di un’epoca: dopo quasi 30 anni chiude storico negozio di paese

Per anni è stato un punto di riferimento per molti cittadini di Pisogne: chi almeno una volta non è passato dal suo negozio per acquistare un filo di lana, una tuta o un paio di calze? Si abbassano per sempre le serrande del negozio “Abbigliamento e Merceria Baglio” di via Torrazzo sul lungolago d’Iseo.

Una decisione presa dalla titolare Antonella Baglio che, con rammarico, chiude i battenti per dedicarsi alla famiglia, ai viaggi e alla sua casa. Nata nel 1951, Antonella arriva a Pisogne dalla sponda bergamasca con il desiderio di realizzare il suo grande sogno: aprire un'attività che vendesse, oltre a cotone, anche pigiami e t-shirt. Entrò infatti in un negozio per comprare del materiale per il suo lavoro e subito scoccò l’amore: da lì la decisione di comprare l’antica merceria e dal 1994, con gentilezza e dedizione, ha servito i numerosi clienti che hanno visitato il negozio resistendo anche alla pandemia.

Negli anni Antonella ha visto chiudere molte attività del centro storico, dalla macelleria agli alimentari o piccole boutique di abbigliamento: la sua era una delle poche rimaste in via Torrazzo. In tanti in questi giorni sono passati a salutarla: il suo negozio scomparirà e con lui anche i tempi dove si entrava nelle botteghe anche solo per scambiare due chiacchiere.