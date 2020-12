Violenta lite tra fidanzati: lui la spinge, lei cade a terra e batte la testa

Un bisticcio animato tra una giovane coppia, scoppiato per ragioni tutte da chiarire. Una litigata violenta in strada, in località Gratacasolo di Pisogne. Prima le urla, poi le sirene di ambulanze e carabinieri: ad avere la peggio è stata la giovane donna che è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo.

Tutto è successo nel pomeriggio di sabato all'imbocco della pista ciclabile che porta a Piancamuno, dove la coppia si era recata per una passeggiata. Non proprio una camminata tranquilla e serena: tra i due sarebbe scoppiata una furibonda lite, degenerata in pochi istanti. Attimi concitati: lui avrebbe spintonato la ragazza, una 24enne, che è caduta a terra battendo la testa e la schiena.

Insieme ai carabinieri, in via Comarolo sono arrivati i sanitari del Croce Blu di Lovere, che hanno prestato le prime cure alla ragazza e poi deciso di trasportarla all'ospedale di Bergamo perché venisse sottoposta agli accertamenti del caso. Per lei pare comunque nulla di grave: è stata ricoverata in codice giallo.

Non dovrebbero esserci ulteriori strascichi, almeno dal punto di vista giudiziario: i militari della sezione di Pisogne stanno cercando di ricostruire con esattezza l'episodio, ma al momento non sarebbe stato preso alcun provvedimento nei confronti del fidanzato della 24enne.