L'anziano che si fa un giro in bicicletta sulla tangenziale

In bici in galleria

Un ciclista che pedala tranquillamente in galleria, lungo la Provinciale 510. Purtroppo non una novità in queste settimane: col passare dei giorni, infatti, si moltiplicano gli avvistamenti di biciclette lungo la tangenziale che collega Brescia al Sebino, frequentemente teatro di incidenti drammatici; l’ultimo si è verificato poco meno di una settimana fa ed è costato la vita al 50enne Marco Frassi.

Da quando è stata chiusa, per lavori di asfaltatura, la pista ciclabile Vello-Toline molti ciclisti, in barba e divieti e incuranti dei pericoli, hanno imboccato la trafficata tangenziale e percorso la galleria Trentapassi nonostante le auto e i camion che sfrecciano a pochi centimetri.

Le segnalazioni sulle pagine social si moltiplicano. L’ultima risale a mercoledì 27 settembre: un anziano è stato filmato da un automobilista in transito mentre pedalava tranquillamente in galleria tra camion e auto. Il video è poi stato condiviso e commentato da decine di persone: in molti hanno sottolineato i rischi corsi dal 'temerario' ciclista che ha percorso il tunnel senza luci e senza il gilet catarifrangente, ma c’è pure chi lo ha difeso: "Non c'è alternativa, non c'è un altra strada. Un ciclista che da Marone deve andare a Pisogne è obbligato a mettere a rischio la propria vita e quella altrui e transitare in galleria”, si legge.

Ricordiamo che è proibito per i veicoli non a motore percorrere quel tratto della 510, un divieto che persiste nonostante la chiusura della ciclabile e l'assenza di strade alternative.