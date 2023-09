Chiara non si trova: positiva all’alcol test l’amica alla guida del motoscafo

Un’accelerata improvvisa, la caduta dal motoscafo e il corpo che non riemerge più dalle acque del Sebino. Proseguono senza sosta le ricerche di Chiara Mercedes Lindl, la 20enne tedesca scomparsa negli abissi del Lago di Iseo venerdì sera durante una gita in barca con alcuni amici.

Ricerche disperate

Le speranze di ritrovare in vita la ragazza di casa in Baviera sono ormai azzerate: da oltre 48 ore i vigili del fuoco sommozzatori di Brescia e Bergamo stanno passando al setaccio lo specchio d'acqua di fronte a Pisogne e nel pomeriggio di domenica sono arrivati anche i sub di Roma che hanno scandagliato i fondali del Sebino con un sonar ad alta definizione e un robot per circostanziare la zona dov’è avvenuta la tragedia. Le operazioni sono riprese nella prima mattinata di oggi, lunedì 4 settembre.

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri di Pisogne e Breno, per chiarire la dinamica dell’incidente. Stando a quanto ricostruito dai militari, Chiara - in compagnia di alcuni amici - stava facendo un’uscita a bordo del motoscafo di proprietà del padre di uno di loro. La tragedia si sarebbe verificata quando il figlio del proprietario del motoscafo (l’unico ad avere la patente nautica) ha lasciato i comandi ad un’altra giovane, che avrebbe accelerato bruscamente, causando così la caduta in acqua della studentessa 20enne. Appena entrato in acqua, il corpo della ragazza si è inabissato, senza più riemergere.

Amica indagata per lesioni colpose

Gli accertamenti effettuati dopo il dramma hanno confermato che la 23enne che conduceva l’imbarcazione non solo non aveva la licenza per guidare il motoscafo, ma al momento della caduta in acqua di Chiara era positiva all’alcol test: nel sangue aveva una concentrazione pari a 0,84 grammi per litro. La 23enne è stata quindi iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni colpose.

I genitori di Chiara, che alloggiava in un campeggio della zona, hanno raggiunto Pisogne nella serata di sabato: da giorni sperano che il lago d'Iseo restituisca il corpo della loro giovane figlia.