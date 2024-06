Malore mentre sta lavorando: morta una donna di 46 anni

È morta in casa mentre stava assistendo la persona anziana a cui faceva da badante: stroncata da un malore, si è spenta a soli 46 anni. Questo il triste destino della badante si origini straniere deceduta sul lavoro nel primo pomeriggio di lunedì in un’abitazione di Pisogne, sul lago d’Iseo.

Rianimata a lungo

L’allarme è stato lanciato in codice rosso poco prima delle 13.30: a nulla sono valsi, purtroppo, i disperati tentativi di rianimarla. La centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza dei volontari dello Sma di Pisogne. In arresto cardiaco, il suo cuore non ha più ripreso a battere. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri di Breno: i primi accertamenti medico-legali hanno confermato il decesso per cause naturali.