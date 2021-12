Sbarre giù all'improvviso, auto resta bloccata: paura al passaggio a livello

Il passaggio a livello si sarebbe chiuso all’improvviso, rischiando di provocare conseguenze ben peggiori. È accaduto ieri mattina intorno alle 9.30, lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo.

Una macchina è infatti rimasta incastrata tra le sbarre nel passaggio a livello di via papa Paolo VI, nel territorio di Pisogne; a bordo due donne di 40 e 60 anni.



Per precauzione, sul posto sono giunte due ambulanze, insieme ai carabinieri di Pisogne. Fortunatamente, non si registrano feriti. Dai primi controlli, non sono stati riscontrati danni alla linea ferroviari: ancora da chiarire, dunque, le ragioni del pericoloso episodio.